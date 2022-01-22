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Путин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении в рамках ОДКБ

Георгий Соланович

Политика
Путин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении в рамках ОДКБ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие стран по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что беседа состоялась по запросу армянской стороны. Путин также по просьбе Пашиняна коротко рассказал о своих переговорах с США по поводу гарантий безопасности, говорится на сайте Кремля.

— Отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), — добавили в пресс-службе.

21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.

В тот же день в МИД России сообщили, что Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.

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