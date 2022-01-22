Фонд развития транспорта начал работать в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Начал свою работу первый инвестиционный Фонд развития московского транспорта, который запустили совместно с компанией «Роснано». Об этом в субботу, 22 января, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что цель фонда — сделать российский общественный транспорт высокотехнологичным и комфортным. Проект позволит специалистам сфер IT и Digital привлечь для своих стартапов инвестиции.

Основными направлениями станут увеличение в Москве транспорта на экотопливе, внедрение интеллектуальных систем в любой городской транспорт и работа по развитию и доступности инфраструктуры.

— Новый фонд — это продолжение работы проекта «Транспортные инновации Москвы». Наиболее перспективные команды смогут получить экспертную поддержку и финансирование для максимально быстрого роста. Задача мэра Москвы — развитие города за счет внедрения новых современных технологий и сервисов. Уверен, наш совместный фонд может стать ведущим центром инвестиций в новые технологии не только в транспорте, но и в рамках умного города, — рассказал руководитель департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что российская столица улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, составляемых по итогам онлайн-голосования среди интернет-пользователей. За последний год Москва стала восприниматься лучше с позиции безопасности, состояния экологии, здравоохранения.