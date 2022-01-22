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Юрист рассказал, когда стоит ожидать снижения цен ПЦР-тестов на коронавирус

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист рассказал, когда стоит ожидать снижения цен ПЦР-тестов на коронавирус
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стоимость ПЦР-тестов на коронавирус может снизиться после 1 февраля, когда завершится проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил антимонопольщикам проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Как сообщается на сайте кабмина, срок исполнения поручения — 1 февраля.

По словам Печерея, по итогам проверки цены на ПЦР-тесты могут измениться.

— Стоимость, на мой взгляд, обоснована. Но раз получено распоряжение о проверке, то она будет проведена и по ее результатам ФАС сделает определенные выводы. И уже после результатов этой проверки следует ожидать либо снижения цен, либо их роста. Впрочем, рост маловероятен, — сказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, обеспечение ПЦР-тестами является основной фундаментальной задачей, которая стоит перед системой здравоохранения. В такой ситуации ФАС будет контролировать их стоимость, уверен Печерей.

Скорее всего, организации, у которых в этом плане обнаружат нарушения, не будут рисковать и вместо выплаты штрафа предпочтут понизить цену, отметил юрист.

— Все меры воздействия в отношении организаций будут применены, может быть, даже вплоть до увеличения санкций. Тогда снижение стоимости будет гораздо выгоднее, чем оплата штрафа. Не исключаю такого варианта. Но мое мнение таково: до результата проверки никаких действий (в том числе снижения стоимости) ждать не стоит, — резюмировал эксперт.

В России ранее неоднократно поднималась тема необоснованно завышенных цен на ПЦР-тесты на COVID-19. В частности, стоимость таких исследований критиковали в Госдуме. Так, депутат Олег Нилов обращал внимание на существующие «колоссальные наценки»: по информации парламентария, закупочная стоимость тестов составляет 120–150 рублей, тогда как потребитель отдает за услугу 1500–2000 тысячи рублей. В свою очередь депутат Сергей Леонов предлагал правительству зафиксировать цены в пределах тысячи рублей.

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