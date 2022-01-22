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«Опасный прецедент»: Рогозин прокомментировал отказ США выдать визу космонавту Чубу

Георгий Соланович

Общество
«Опасный прецедент»: Рогозин прокомментировал отказ США выдать визу космонавту Чубу
Фото: Роскосмос

Отказ США выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона является опасным прецедентом для сотрудничества на МКС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции, — уточнил Рогозин.

Ранее стало известно, что Чубу отказали в американской визе без объяснения причин. Чуб вошел в дублирующий состав экспедиции МКС-68 и полетит на станцию в сентябре 2022 года на корабле «Союз МС-22». Более того, весной 2023 года космонавт еще раз направится на МКС на корабле «Союз МС-23» в основном составе экипажа экспедиции МКС-69.

Уточняется, что Чуб должен был прилететь в Штаты для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Это нужно для ознакомления с американским модулем МКС. Иностранные космонавты в свою очередь проходят тренировки в Центре подготовки имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке для ознакомления с российским сегментом станции.

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