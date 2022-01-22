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Осадки в Москве превысили месячную норму на семь процентов

Анастасия Колоскова

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Осадки в Москве превысили месячную норму на семь процентов
Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

По данным на 21 января, в столице месячная норма осадков оказалась превышена на семь процентов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Уже вчера вечером в Москве на 7 процентов перевыполнена месячная норма по количеству осадков в январе, — цитирует синоптика РИА Новости.

По словам Леуса, утром в субботу высота сугробов на главной столичной метеостанции ВДНХ выросла до 45 сантиметров, что в полтора раза выше среднего показателя.

— Это новый рекорд нынешней зимы, — отметил специалист «Фобоса».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в Москве и Подмосковье ожидается резкий рост атмосферного давления к воскресенью, 23 января. Оно поднимется на 20–25 миллиметров ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы». Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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