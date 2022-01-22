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Кехман рассказал о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств из МХАТ

Анастасия Колоскова

Общество
Кехман рассказал о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств из МХАТ
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Новый директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького написал заявление в полицию о хищении более четырех миллионов рублей из кассы театра, после чего правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сам Владимир Кехман.

По его словам, с 1 декабря прошлого года в театре начало проверку казначейство. В учреждении проводилась инвентаризация.

— Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определенным причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее, — приводит слова Кехмана РИА Новости.

Директор отметил, что его насторожило сопротивление со стороны бухгалтерии.

Кехман рассказал, что ранее ему сообщали в Министерстве культуры об аналогичном сопротивлении бухгалтерии МХАТа в предоставлении нужных документов в ходе других проверок. Кехман принял решение уволить Гетьман.

Впоследствии, по словам директора театра, в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были находиться в сейфе.

— Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело, — заявил Кехман.

Он отметил, что после передачи всех документов следствию сможет рассказать о них.

До этого Владимир Кехман сообщил, что МХАТ имени Горького вернул мощи и две иконы храму святителя Николая Чудотворца.

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