МХАТ вернул мощи и иконы Храму святителя Николая Чудотворца

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МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы Храму святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

По его словам, иконы «Праздники Христовы» и Дмитрия Ростовского, а также мощи Святых Угодников Божиих были переданы Храму Николая Чудотворца во вторник, 11 января.

— Нам прислали документы о том, что они хотят забрать иконы и мощи. Сегодня мы их передали. Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен, — цитирует директора театра РИА Новости.

В ноябре 2021 года стало известно, что новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман обнаружил в театре молельную комнату, иконы и мощи. По словам Кехмана, его очень удивили горящие лампады в кабинете бывшего генерального директора театра Эдуарда Боякова.

Генеральный директор уточнил, что после обнаружения им молельной комнаты к нему подходили люди, по утверждению Кехмана, от Боякова. Как оказалось, в комнате хранились чьи-то личные иконы.

Позже Кехман заявил, что святые мощи и иконы были переданы в МХАТ имени Горького без согласия патриарха Кирилла, что не соответствует канонам.