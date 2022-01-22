Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

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дома 46Ас4 на Старообрядческой улице Карта всех событий

Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла на Старообрядческой улице на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что машины столкнулись в районе дома 46ас4 на Старообрядческой улице, на Нижегородской транзитной эстакаде в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

— Для движения в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов свободны две полосы из четырех, — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, в результате ДТП один человек получил травмы.

До этого сообщалось, что в Электростали водитель автомобиля Ford совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Расследование по факту ДТП контролирует прокуратура.

21 января участниками крупного ДТП на Киевском шоссе стали девять автомобилей. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Транспорт на данном участке двигается по одной полосе из двух.