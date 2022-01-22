Украинский посол в Берлине заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский готов к диалогу с Владимиром Путиным. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Handelsblatt.

Дипломат отметил, что глава Украины «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным», однако, по его словам, Москва «отвергает» протянутую Киевом руку.

По мнению Мельника, «крайне важно», чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал возобновление «нормандского формата» по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Дипломат призвал немецкое правительство переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия. Он подчеркнул, что украинская сторона «будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину». Посол уточнил, что Украине в настоящее время требуются «100 тысяч касок и бронежилетов» для добровольцев, вступающих в народное ополчение.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции не только против русских компаний и чиновников, но и в отношении ряда российских судей и правоохранителей. Более того, меры коснулись и некоторых граждан Австрии.

К указу прилагается дополнение со списком фамилий, в отношении которых вводятся санкции. Там, в частности, есть имя Лебедева Артемия Андреевича 1975 года рождения, арт-директора «Студии Артемия Лебедева».