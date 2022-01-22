Bloomberg рассказал о просьбе Си Цзиньпина к Путину «не вторгаться» на Украину

Фото: Сайт президента России

Китайский лидер Си Цзиньпин мог во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным обратиться к нему с просьбой «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, имя которого не называется.

По данным источника, глава КНР желает укрепить личный авторитет внутри государства в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в европейских странах — «последнее, что ему нужно».

Авторы предполагают, что именно по этой причине 14 января китайский МИД напомнил о необходимости соблюдать всеми странами резолюцию ООН об олимпийском перемирии, которое действует за неделю до начала Олимпиады и столько же по окончании Паралимпийских игр. В наступившем году это период с 28 января по 20 марта.

Агентство, ссылаясь на военных аналитиков, утверждает, что к моменту окончания перемирия на Украину придет оттепель, превратив ландшафт в «непроходимую грязь». По их мнению, этот факт должен помешать быстрому «российскому вторжению».

До этого обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской газеты Daily Express заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог переиграть Европу, когда договорился увеличить поставки газа в Китай.