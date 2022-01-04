СМИ: Путин переиграл Европу, увеличив поставки газа в Китай

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Обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской газеты Daily Express заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин смог переиграть Европу, когда договорился увеличить поставки газа в Китай.

— Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода. Возможные поставки по нему эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2», — отметил автор статьи.

Уточняется, что данное соглашение удвоит экспорт голубого топлива в Китай. По новому газопроводу «Сила Сибири 2» будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа.

Также Ашкенази подчеркнул, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, но в связи с тем, что сертификация газопровода «Северный поток—2» приостановлена — это невозможно.

В сентябре 2021 года было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно. В конце декабря глава компании Алексей Миллер заявил, что новый газопровод полностью готов к началу эксплуатации.