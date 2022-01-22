Бузова похвасталась роскошными подарками за миллионы рублей

Фото: instagram/buzova86

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая 20 января отметила свой 36-й день рождения, похвасталась роскошными подарками, стоимостью в десятки миллионов рублей.

Очередную дату знаменитость отпраздновала в компании друзей. Певица показала несколько фото с мероприятия, на которых она предстала в алом платье с разрезом и туфельках в тон.

В разделе Stories своего Instagram-аккаунта она продемонстрировала полученные подарки. На кадрах можно заметить бриллиантовые колье, серьги и кольцо известного премиального бренда. Стоимость украшений превышает 12 миллионов рублей.

Также имениннице подарили черную кожаную сумку люксового бренда стоимостью 218 тысяч рублей и браслет в виде ремешка того же бренда.

19 января сообщалось, что певица Ольга Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.

Среди приятелей певицы, которые прилетели на Черноморское побережье на арендованном частном самолете, были замечены Мария Погребняк, Настя Крайнова и другие.

Поклонники звезды не оставили без внимания тот факт, что на празднике не будет присутствовать сестра Ольги, которая раньше была самым близким для нее человеком. Однако певица игнорирует подобные вопросы и никак не комментирует отношения с Анной.