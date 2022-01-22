Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипломатов с Украины

state.gov / Фотография с сайта Госдепа США

В Госдепартаменте США не подтвердили распространившуюся в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей дипперсонала американского посольства на Украине. Об этом в субботу, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В ведомстве рассказали, что тщательно планируют ситуацию на случай непредвиденных обстоятельств в ухудшении вопросов безопасности.

— Если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы, — цитирует агентство сообщение Госдепа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд с Украины всех представителей неосновного персонала и их семей. Там предположили, что возможная эвакуация дипломатов с Украины связана с эскалацией конфликта в республике. Источник телеканала, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что глава государства уже переговорил с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и выразил мнение, что эвакуация американского посольства — чрезмерная реакция.