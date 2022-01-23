«Дебаты и киберспорт»: как москвичи отметят День студента

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве 24 и 25 января состоится празднование Дня российского студенчества. Однако в этом году праздничные мероприятия будут проходить в онлайн-формате. Молодежь сможет посмотреть интеллектуальные шоу и поболеть за команду своего вуза, послушать выступление популярной музыкальной группы, а также узнать об истории развития высшего образования в России и актуальных профессиях.

Уточняется, что присоединиться ко всем активностям, а также узнать актуальное расписание праздничной программы можно в группе «Молодежь Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Лекторий «Профессиональные тренды 2022 года» откроет онлайн-программу. Во время мероприятия выступят известные художники, кинокритики, психологи и другие эксперты. Всего запланировано восемь лекций. Специалисты поделятся профессиональным опытом и расскажут об актуальных направлениях своей деятельности. Первая лекция состоится 24 января в 11:00.

Также в этот день в 13:00 пройдет турнир молодежного проекта «Дебаттл». Проект объединяет студентов с активной жизненной позицией, лидеров общественного мнения и талантливых ораторов.

Во время интеллектуального онлайн-квиза все желающие смогут поболеть за свой вуз, а также проверить собственную эрудицию. Трансляция начнется в 14:30.

— А для любителей видеоигр 24 января в 18:00 пройдет турнир по киберспорту. Зрители смогут понаблюдать за шоу-матчами киберспортсменов в Storm Chess, Wild Rift, Dota 2, CS:GO, League of Legends, — передает официальный сайт мэра Москвы.

25 января в 11:00 стартует работа лектория под названием «С чего начать?». Перед зрителями выступят представители творческих профессий. Студенты узнают, например, как попасть в игровую индустрию, что нужно знать современному фотографу, как заявить о себе молодому музыканту.

В 13:00 всех желающих приглашают посмотреть в прямом эфире интеллектуальную игру «Учащиеся vs преподаватели». Команды студентов и преподавателей должны будут выполнить задания на эрудицию, смекалку и логику.

В 16:30 онлайн-программа завершится выступлением популярной группы «Интонация». Музыканты исполнят свои лучшие песни, например «Пепел и дым», «Вечность», «Час пик» и другие.

Ожидается, что в масштабном онлайн-праздновании Дня студенчества примут участие порядка 750 тысяч учащихся более чем из 140 вузов столицы.