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Специалист рассказал, как быстро восстановить здоровье после COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Специалист рассказал, как быстро восстановить здоровье после COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Восстановлению легких после перенесенной коронавирусной инфекции может способствовать морской воздух. Однако в случае, если вы не планируете поездку на курорт, существуют некоторые замены для этого способа. Об этом рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Альтернативой морскому воздуху может стать соляная пещера. Известно, что один сеанс в ней может заменить несколько дней морского отдыха.

— Подобные процедуры особенно полезны тем, кто перенес COVID-19. Соляные пещеры бывают в санаториях, клиниках и реабилитационных центрах, — добавил врач.

Он объяснил, что галотерапия это эффективное средство для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов.

— Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких, — сказал Тарасенко в интервью радио Sputnik.

Несмотря на полезные свойства соляных пещер, их не стоит воспринимать, как панацею. Но при условии, если сочетать ее с другими методами реабилитации, справиться с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции можно гораздо быстрее.

— Пациентам обычно рекомендуют от 10 до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, максимальный интервал между которыми должен быть не более одного-двух дней, — уточнил специалист.

Также пульмонолог подчеркнул, что соляные лампы для домашнего использования не дадут такого эффекта, как в специализированных пещерах. Это связано с тем, что концентрация соляных частиц в лампах, расположенных дома — мала.

— Посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, — заключил Тарасенко.

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Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что ежедневное количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может обогнать Францию в ближайшие две недели. Отмечается, что сейчас во Франции фиксируется более 400 тысяч заболевших в сутки.

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