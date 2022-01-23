Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ЛНР сообщили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины

Михаил Алимов

В мире
В ЛНР сообщили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины
Фото: Официальный сайт МВД ЛНР

Украинские диверсанты похитили военнослужащего Луганской народной республики (ЛНР) на границе соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

— 22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что пропавший военный передал по радио сведения о подозрительной активности в пограничной лесополосе и отправился проверить ее, не дождавшись подкрепления.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что на данный момент поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения. Однако отмечается, что официального подтверждения этих сведений пока нет.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Украина ЛНР Военные конфликты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте