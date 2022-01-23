В ЛНР сообщили о похищении военнослужащего диверсионной группой с Украины

Фото: Официальный сайт МВД ЛНР

Украинские диверсанты похитили военнослужащего Луганской народной республики (ЛНР) на границе соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.

— 22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что пропавший военный передал по радио сведения о подозрительной активности в пограничной лесополосе и отправился проверить ее, не дождавшись подкрепления.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что на данный момент поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения. Однако отмечается, что официального подтверждения этих сведений пока нет.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.