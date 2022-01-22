Глава ДНР Пушилин: Поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе

По мнению Пушилина, такой курс Донбасса соответствует стратегии мирного решения конфликта / Фото: официальная страница Дениса Пушилина в Facebook / @d090581

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что сейчас поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения. Однако отмечается, что официальных подтверждений этих сведений на данный момент не существует.

Он подчеркнул, что разведка заявляет об этом с осторожностью.

— Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет, — рассказал Пушилин в эфире программы «СоловьевLive», отвечая на вопрос о присутствии иностранных ЧВК в регионе.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.