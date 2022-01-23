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В России за сутки выявили 63 205 новых случаев COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 63 205 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash

За сутки в России заболели коронавирусом еще 63 205 человек. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом за все время пандемии выявили 11 108 191 человека с коронавирусом.

За сутки количество госпитализаций уменьшилось на 37,3 процента и составило 6211 человек. Умерли от коронавируса 679 пациентов, а всего за время пандемии это число увеличилось до 326 112.

Российские врачи вылечили за сутки 23 045 пациентов. Всего полностью выздоровели от COVID-19 в РФ 10 023 622 человека, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В России за сутки выявили 63 205 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. По его словам, из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.

Пока охвата и темпов вакцинации недостаточно, уверен Гинцбург. Необходимо смотреть статистику за шесть последних месяцев.

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