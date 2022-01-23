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«В эпицентре циклона»: москвичей ожидает самая холодная ночь в последнюю неделю января

Рафаэль Залян

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Общество
«В эпицентре циклона»: москвичей ожидает самая холодная ночь в последнюю неделю января
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Жителям Москвы на будущей неделе предстоит пережить самую холодную ночь, которая наступит 27 января. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что именно в ночь на четверг российская столица окажется в эпицентре циклона:

— На будущей неделе ночь на 27 января окажется самой холодной. Столбики термометра опустятся до минус 16–18 градусов. В течение суток ожидается переменная облачность, местами дымка. Днем немного потеплеет и столбики термометра покажут 6–9 градусов с отметкой «минус».

Позднякова подчеркнула, что морозная погода не будет продолжительной, и уже в последний рабочий день недели, 28 января, в столичном регионе потеплеет.

Эксперт отметила, что погодные показатели будут соответствовать климатической норме января.

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