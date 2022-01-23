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Врач заявила об опасности популярной настойки от давления

Михаил Алимов

Общество
Врач заявила об опасности популярной настойки от давления
Фото: Pexels

Популярное средство от давления может быть опасно для некоторых людей. Оно создано в виде настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника. Об этом в воскресенье, 23 января, заявила врач-терапевт Елена Треско.

— Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы, — рассказала она Пятому каналу.

Для контроля за своим давлением необходимо вовремя его мониторить, изменить рацион и следить за эмоциональным состоянием. В частности, снизить уровень тревожности и, при необходимости, пользоваться успокоительными препаратами.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что популярный у россиян сердечный аспирин может спровоцировать анемию и привести к астме. Она предупредила о необходимости регулярно сдавать анализ крови пациентам, принимающим этот препарат. Коллега Малышевой по передаче «Жить здорово!», кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман пояснил, что при низком уровне гемоглобина в крови аспирин усугубит ситуацию, так как может вызвать анемию.

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