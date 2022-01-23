Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2815 пациентов за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице госпитализировали с коронавирусом 1040 человек, что составляет 5,9 процента от заболевших. При доминировании штамма «омикрон» число госпитализированных людей становится важнейшим показателем, сообщает «Оперштаб Москвы».

При этом к аппаратам ИВЛ в городе подключены 508 пациентов.

За сутки врачи вылечили в столице 2815 пациентов. За все время пандемии COVID-19 их число выросло до 1 923 786.

Новых случаев в городе за сутки зафиксировано 17 528. Умерли от этого диагноза 73 пациента.

Фото: Оперштаб

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. Он заявил, что из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.

Накануне заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что совет бороться с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции при помощи вдыхания паров водки следует воспринимать как неудачную шутку. Он отметил, что подобная рекомендация демонстрирует невежество, и призвал бороться с коронавирусом при помощи вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.