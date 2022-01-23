Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2815 пациентов за сутки

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2815 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице госпитализировали с коронавирусом 1040 человек, что составляет 5,9 процента от заболевших. При доминировании штамма «омикрон» число госпитализированных людей становится важнейшим показателем, сообщает «Оперштаб Москвы».

При этом к аппаратам ИВЛ в городе подключены 508 пациентов.

За сутки врачи вылечили в столице 2815 пациентов. За все время пандемии COVID-19 их число выросло до 1 923 786.

Новых случаев в городе за сутки зафиксировано 17 528. Умерли от этого диагноза 73 пациента.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2815 пациентов за сутки Фото: Оперштаб

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. Он заявил, что из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.

Накануне заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что совет бороться с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции при помощи вдыхания паров водки следует воспринимать как неудачную шутку. Он отметил, что подобная рекомендация демонстрирует невежество, и призвал бороться с коронавирусом при помощи вакцинации и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Читайте также:
Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте