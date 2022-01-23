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Москвичами напомнили о действующих в столице льготах для многодетных семей

Михаил Алимов

Город
Москвичами напомнили о действующих в столице льготах для многодетных семей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице для многодетных семей действует целый ряд льгот. Среди них проезд в общественном транспорте, посещение мероприятий, а также выплаты и субсидии.

19 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о бесплатном проезде второго родителя в многодетных семьях, в том числе и на пригородных электричках. Кроме того, пользоваться льготой смогут и дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет, даже если они не учатся в образовательных учреждениях. До нового постановления право на бесплатный проезд имел только один из родителей, а детям с 16 до 18 лет продлевали право только при действующем обучении.

Такой льготой сможет воспользоваться 191 тысяча многодетных семей, где воспитываются 475 тысяч детей.

— Это важная мера социальной поддержки. Мы и дальше будем всячески поддерживать многодетные семьи и людей, имеющих право на льготный проезд в московском транспорте, — отметил руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.

Для семей с тремя и более детьми доступны выплаты и субсидии на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, на оплату услуг ЖКХ, на оплату продуктов и использование телефона. Все эти льготы выплачиваются ежемесячно. Также раз в год таким семьям положена субсидия на покупку комплекта школьной формы.

Для семей с пятью и более детьми также предусмотрена выплата на приобретение товаров детского ассортимента, а для счастливых родителей более десяти детей доступны ежегодные выплаты к Международному дню семьи и ко Дню знаний.

Все члены многодетных семей имеют право бесплатного посещения зоопарка, льготного посещения спортивных и культурных мероприятий, один раз в месяц это можно сделать бесплатно. Кроме того, посещение городских бань также бесплатное, передает «Москва 24».

В столичных семейных центрах около 350 программ по развитию и совершенствованию личностных качеств. В 2021 году в таких программах приняли участие более 16 тысяч детей. Специалисты учат ребят выходить из конфликтных ситуаций и контролировать собственное эмоциональное состояние, развивать лидерские качества, формировать коммуникативные навыки, раскрывать свое предназначение и личностный потенциал. О том, какие ошибки могут совершать родители при выборе активности для ребенка, рассказывает специалист по работе с семьей семейного центра «Измайлово» Анастасия Короткова.

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