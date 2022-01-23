Украинские системы залпового огня «Ураган» обнаружили около Славянска в ДНР

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Украинские вооруженные силы разместили 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган» вблизи сел Краснополье и Адамова к северо-западу от Славянска. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР в воскресенье, 23 января.

Уточняется, что Украина перебросила вооружение под видом проведения тренировки, передает ТАСС.

21 января Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские силовики перебросили в Донбасс восемь реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Отмечалось, что украинские власти готовятся к активным боевым действиям.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. По его словам, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.