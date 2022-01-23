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Один человек погиб в результате дорожной аварии на СВХ

Виктория Сикерина

Происшествия
Один человек погиб в результате дорожной аварии на СВХ
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Один человек погиб в результате дорожной аварии на Северо-Восточной хорде (СВХ) перед съездом на Ярославское шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в воскресенье, 23 января.

По его информации, на указанном участке магистрали столкнулись два автомобиля. В результате один человек скончался.

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

Еще одна смертельная авария произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель машины каршеринга не успел вовремя перестроиться и врезался в КамАЗ, осуществлявший уборку снега на проезжей части. В результате ДТП мужчина, управлявший каршеринговым авто, от полученных травм скончался на месте.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором 3 человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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