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Движение транспорта по СВХ осуществляется по одной полосе из-за смертельного ДТП

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение транспорта по СВХ осуществляется по одной полосе из-за смертельного ДТП
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Транспортное движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в сторону проспекта Мира осуществляется по одной полосе из трех по причине дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 января.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте случившегося работают оперативные городские службы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Движение транспорта по СВХ осуществляется по одной полосе из-за смертельного ДТП Фото: Пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

По данным столичной ГИБДД, вблизи Северянинского путепровода водитель автомобиля Nissan X-Trail врезался в остановившуюся из-за неисправности в крайней полосе машину Daewoo Matiz. В результате столкновения автомобилист задел троих человек, которые вышли на дорогу, чтобы проверить причину поломки транспортного средства.

— В результате наезда один человек от полученных травм скончался, двоих осматривают медики. Водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, не пострадал, — заключили в пресс-службе ведомства по городу.

Еще одна смертельная авария произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель машины каршеринга не успел вовремя перестроиться и врезался в КамАЗ, осуществлявший уборку снега на проезжей части. В результате ДТП мужчина, управлявший каршеринговым авто, от полученных травм скончался на месте.

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