Транспортное движение на участке СВХ восстановили после смертельного ДТП

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе развязки с проспектом Мира восстановили после смертельной дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 января.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомтсва.

ДТП, о котором идет речь, произошло днем 23 января. По данным столичной ГИБДД, вблизи Северянинского путепровода водитель автомобиля Nissan X-Trail врезался в остановившуюся из-за неисправности в крайней полосе машину Daewoo Matiz. В результате столкновения автомобилист задел троих человек, которые вышли на дорогу, чтобы проверить причину поломки транспортного средства. От полученных травм один человек погиб. При этом водитель Nissan не пострадал. Еще двоих пострадавших осмотрели врачи скорой медицинской помощи после аварии.

Из-за происшествия движение транспорта в сторону проспекта Мира осуществлялось по одной полосе. На месте также работали сотрудники ГИБДД для установления причин и обстоятельств произошедшего.