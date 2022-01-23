Запрет на въезд в Литву ввели для Наташи Королевой и Хабиба Шарипова

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В список невъездных в Литву российских артистов вошли Наташа Королева и Хабиб Шарипов. Концерты исполнителей были запланированы в стране. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

Соответствующее решение приняли в департамента миграции при литовском министерстве внутренних дел. Так, Королева и Шарипов не смогут приехать в республику до 21 января 2027 года.

21 января стало известно, что председатель комитета сейма (парламента — прим. «ВМ») по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили в министерство иностранных дел (МИД) обращение о демарше в отношении российских певцов. Политики потребовали объявить Королеву и Шарипова нежелательными из-за выступлений в Крыму, пишет ТАСС.

Так, 19 января 2021 года въезд на территорию Литвы запретили для Филиппа Киркорова. Певца внесли список нежелательных лиц в стране из-за посещения Киркоровым Крыма и «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины».

После сообщалось, что артист планирует судиться из-за запрета на въезд в Литву.