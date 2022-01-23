Синоптик предупредил о сильном похолодании в столице 28 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха опустится в Москве до минус 17 градусов в ночь на 28 января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Также в этот день ожидаются несущественные осадки в виде снега и снижение показателей атмосферного давления. Дневная температура составит около 6–11 градусов мороза.

Метеоролог отметил, что следующая пятница станет самым холодным днем грядущей недели.

— В понедельник на фоне повышенного атмосферного давления существенные осадки маловероятны, а из-за туч появится солнце. Ночью похолодает до минус 7–12 градусов, днем — до минус 4–9 градусов, что чуть выше многолетней нормы, — добавил он.

По словам Тишковца, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 16 градусов, а днем — до минус 11 градусов. Также в конце дня вероятен небольшой снегопад.

— Среда, особенно в ночные часы, будет снежной (3–4 миллиметра осадков), что даст воздуху остыть ниже минус 6–11 градусов. Днем осадки станут кратковременными (0,8 миллиметра), показания термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, — уточнил эксперт.

На официальной странице в социальной сети Instagram синоптик заключил, что в четверг прогнозируются небольшой снег, а также похолодание до минус 13 градусов ночью и до минус 9 градусов днем.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что по количеству осадков в виде снега в Москве январь опередит климатическую норму месяца примерно на 30 процентов.