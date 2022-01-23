Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве семьи под Омском

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники полиции в Омской области задержали старшую дочь погибшей супружеской пары и ее молодого человека. Их подозревают в совершении жестоко убийства в селе Юрьевка. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

По сведениям источника в региональных правоохранительных органах, в ходе допроса девушка призналась в домогательствах со стороны отчима. По ее словам, она рассказала о случившемся своему возлюбленному, и тот предложил избавиться от мужчины.

В день преступления девушка специально не закрыла дверь, чтобы молодой человек смог беспрепятственно зайти в дом. На пороге он встретился с матерью семьи и зарезал ее ножом.

Отец в этот момент находился в комнате и спал. Подозреваемый зашел туда, разбудил его и нанес смертельный удар.

Однако пока неизвестно, кто убил 10-летнюю девочку, сестру задержанной старшей дочери, которая страдала ДЦП. По информации источника, преступники попытались сначала уговорить ребенка молчать. Однако та громко закричала, когда увидела погибших родителей, пишет Пятый канал.

Жестокое убийство семьи в Омской области

Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли три тела: 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и 10-летней девочки. У них были обнаружены ножевые ранения.

Расследование дела взяла на особый контроль прокуратура Омской области, на место выезжал заместитель прокурора региона Андрей Хамошин. 14-летняя девочка и ее 6-летний брат также находились в доме в момент совершения преступления, однако спаслись, убежав к соседям.

По факту убийства трех человек было возбуждено уголовное дело.

Также Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства.