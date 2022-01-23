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Протесты против ограничений из-за COVID-19 в Брюсселе завершились беспорядками

Виктория Сикерина

В мире
Протесты против ограничений из-за COVID-19 в Брюсселе завершились беспорядками
Фото: YVES HERMAN

Общеевропейская манифестация против санитарных требований касательно коронавируса завершилась в Брюсселе массовыми погромами в Европейском квартале и на прилегающих территориях города. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

Протестующие сожгли несколько авто и мусорных баков, разбили витрины магазинов и стекла зданий института ЕС.

По данным местных правоохранителей, в протестах приняли участие более 50 тысяч человек. Количество пострадавших составляет до 10 человек. Еще несколько десятков граждан были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе акции люди начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Правоохранители ответили водометами и слезоточивым газом. Затем протестующие начали громить улицы города.

На протяжении полутора часов стражи порядка пытались наладить обстановку. Для этого они привлекли бронетехнику и вертолет, пишет ТАСС.

Произошедшие 23 января беспорядки стали пятыми в Брюсселе с ноября прошлого года. Участники преимущественно из Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши и Румынии на протяжении нескольких месяцев требуют не ограничивать свободы граждан вводимыми санитарными требованиями. По мнению протестующих, власти такими решениями превращают демократическое общество в авторитарное. Однако данные санитарные меры не показывают результата. Также протестующие призвали к отставке бельгийское правительство за нарушение конституции королевства.

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