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Жену бывшего чеченского судьи Янгулбаева задержали за оскорбление полицейского

Виктория Храменкова

Общество
Жену бывшего чеченского судьи Янгулбаева задержали за оскорбление полицейского
Фото: depositphotos

Жена федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была задержана за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Об этом в воскресенье, 23 января, рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Известно, что на данный момент Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике.

— После того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. Вследствие чего за административное нарушение находится в спецприемнике, — сообщил Дудаев в беседе с ТАСС.

Кроме этого он добавил, что информация о задержании родственников Янгулбаева и Мусаевой — является ложью.

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

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