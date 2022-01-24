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Врачи рассказали об эффективном способе борьбы с бессонницей

Виктория Храменкова

Общество
Врачи рассказали об эффективном способе борьбы с бессонницей
Фото: pixabay.com

Одним из эффективных способов борьбы с бессонницей являются объятия. Данное утверждение врачей передает британская газета Express.

Эксперты выяснили, что почти 16 миллионов жителей Великобритании нередко подвержены проблемам со сном. Это связано с тем, что в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, который отвечает за реакцию на стресс. Для того, чтобы появился здоровый сон, необходимо снижатьу его количество.

— Если устроиться в постели поудобнее и приобнять любимого человека, можно снизить чувство беспокойства и улучшить настроение. В этот момент организм начинает активнее вырабатывать серотонин, который играет существенную роль в цикле сна и бодрствования, — считают медики, передает газета.

Помимо этого, снижение стрессовой нагрузки после объятий позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, а выброс дофамина будет способствовать расслаблению мускулатуры.

17 января диетолог Елена Кален перечислила продукты, употребление которых на ужин способно негативно сказаться на глубине и качестве сна. Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма. Также человек быстрее устает и становится раздраженным, что часто приводит к перееданию и появлению лишнего веса.

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