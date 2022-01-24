Беглов: Ругайте меня, но город оставьте в покое

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал песню группы «Ленинград», которая критикует плохую уборку снега и мусора в городе. В эфире телеканала «78» градоначальник призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице России.

— Не про каждого губернатора сочиняют песни… Ругайте меня сколько хотите, главное — город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей, — поделился своим мнением Беглов.

Также в эфире телеканала он заявил, что будет продолжать реформы и не собирается уходить в отставку.

Ранее музыкант Сергей Шнуров выпустил клип, в котором вместе с солистками группы «Ленинград» спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города. После этого Шнуров выпустил еще один клип под названием «Покаянная», где в ироничной форме извиняется перед городскими властями.

17 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в северной столице фиксируется устойчивый рост числа заболевших COVID-19. Он призвал жителей города к ответственности при соблюдении санитарных ограничений и подчеркнул, что дальнейшие действия городских властей будут зависеть от каждого человека.