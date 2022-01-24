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Кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций против России

Виктория Храменкова

Политика
Кандидат в президенты Франции выступил за отмену санкций против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, который основал партию «Отвоевание», выступил за снятие европейских санкций в отношении Российской Федерации. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил телеканал France 5.

— Французы должны быть друзьями с Россией и должны прекратить быть инструментом США, так как Вашингтон занимается тем, что настраивает страны Европы против Москвы, — считает Земмур.

Также кандидат в президенты отметил, что в моменты сближения России и Европы — Соединенные Штаты делают все, чтобы их разделить.

Эрик Земмур подчеркнул, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России. Так, например, ими могла стать отмена санкций.

— Если бы я был президентом Франции, то сделал бы так, что санкций против России больше не будет, — заключил Земмур, передает телеканал.

19 января «Вечерняя Москва» писала, что в Евросоюзе выразили сомнения по поводу того, что есть необходимость вводить санкции в отношении России за «гибридные атаки» и, в частности, за «использование кибероружия». Разногласия стран ЕС проявились во время неформальных переговоров под председательством Франции.

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