В ЕС усомнились в эффективности санкций против России

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В Евросоюзе выразили сомнения по поводу того, что есть необходимость вводить санкции в отношении России за «гибридные атаки» и, в частности, за «использование кибероружия». Об этом в среду, 19 января, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, разногласия стран ЕС проявились во время неформальных переговоров под председательством Франции неделю назад.

В издании также отметили, что Россия не раз опровергала обвинения о кибератаках в свой адрес и заявляла, что под ними нет оснований.

— Совсем не было согласия по поводу того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы (в термин «агрессия» — прим. «ВМ») были включены все виды гибридных атак, другие недалеки от варианта, при котором (санкции вводятся — прим. «ВМ») только при полном вторжении, — пишет газета.

В издании заключили, что чиновники из соседних по отношению к России стран выразили беспокойство по поводу того, что решение о реагировании на какие-либо действия РФ будут принимать такие государства, как Франция и Германия.

15 января Виктория Нуланд заявила о 18 подготовленных в США вариантах развития событий в случае «вторжения» России на Украину. Представитель Госдепа не стала раскрывать подробности данных сценариев. Замгоссекретаря предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.