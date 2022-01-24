Врач перечислил полезные свойства брусники

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Вкусной и полезной добавкой к привычным блюдам может стать брусника. Известно, что зимой эта ягода несет наибольшую ценность для организма человека. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

В бруснике содержится большое количество полезных элементов. Так, например, в ней содержатся витамины и антиоксиданты, которые не исчезают при заморозке или термообработке.

— Наибольший оздоровительный эффект брусника дает при заболеваниях мочевыделительной системы. В качестве лекарственного растения брусника в основном используется при болезнях почек и болезнях мочевыводящих путей, — поделился Степенский в беседе с радио Sputnik.

Помимо этого, врач подчеркнул высокое содержание витаминов в бруснике. Это свойство эффективно при лечении авитаминоза. Также ягода способна укрепить иммунную систему и помочь организму противостоять вирусам в период сезонного роста заболеваемости.

— Использование брусники, как и других растений, содержащих витамины и антиоксиданты, помогает укрепить организм, а значит, и перенести в более легкой форме COVID-19 или любое другое вирусное заболевание, — заключил специалист.

21 января «Вечерняя Москва» писала, что сгущение крови чревато различными осложнениями, среди которых ожирение, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, тромбофлебит, гипертония и образование тромбов. Решить эту проблему можно, включив в рацион популярные зимние ягоды, такие как клюква и брусника.