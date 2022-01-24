Синоптики рассказали москвичам о погоде 24 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 24 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров будут показывать от минус 11 до минус 9 градусов. Ночью в столице похолодает до минус 14 градусов.

Кроме этого, в этот день в Москве прогнозируется слабый ветер.

Атмосферное давление будет составлять 759-763 миллиметра ртутного столба.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается неустойчивая погода со снегом и повышенным атмосферным давлением. Также в столицу придут небольшие морозы. По словам эксперта, московскую погоду в начале недели будет определять циклон.

Так, в понедельник, 24 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный ветер. Столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 16–18 градусов, а днем достигнут 6–8 градусов с отрицательными показателями, уточнила спикер.