Японское правительство извинилось за ошибки в проекте госбюджета на будущий год

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Правительство Японии приносит извинения за ошибки в представленном проекте бюджета страны на грядущий финансовый год. В документе их обнаружено более десяти. Об этом в понедельник, 24 января, заявил министр по административным делам и коммуникациям Японии Ясуси Канэко.

— Они были допущены в тринадцати местах. Ошибки были при печати текста, а также при его редактировании. Это непростительная расхлябанность, правительство приносит самые глубокие извинения, — передает его слова ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что профильные ведомства страны еще раз перепроверят проект госбюджета.

Отмечается, что ошибки в этом, а также в других представленных документах в 2021 году выявили представители ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии, которые за это подвергли кабинет министров Японии резкой критике.

До этого сообщалось, что в Японии запустили специальную программу для помощи одиноким людям. Проект предполагает создание круглосуточной системы консультаций. Квалифицированные психологи помогут одиноким людям почувствовать себя нужными, найти новых знакомых и друзей для проведения совместного досуга, найти подходящее место работы.