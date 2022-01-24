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Посвященное истории метростроения панно появилось на стенах станции БКЛ «Сокольники»

Полина Долганова

Город
Посвященное истории метростроения панно появилось на стенах станции БКЛ «Сокольники»
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На путевых стенах и балконах станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро появились декоративные панели. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что специалисты также приступили к монтажу декоративных панно на потолке станции.

Кроме того, рабочие завершили на станции земляные работы и практически закончили монолитные.

В настоящее время специалисты заканчивают устраивать внутренние стены и перегородки.

По словам заммэра, оформление станции отсылает москвичей к истории столичного метрополитена — изображения на стенах и на потолке стилизованы под фотографии 1940–1950 гг.

— Таким образом, новая станция большого кольца объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения, — подытожил генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, чьи слова приводят на официальном сайте мэра столицы.

Недавно Андрей Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии столичного метро оценивается в 86 процентов. Он рассказал, что в состав участка входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Наибольшая готовность у станции «Сокольники», где уже началась архитектурная отделка вестибюля. Кроме того, там оборудуют две пересадки на Сокольническую линию метро, монтируют эскалаторы и инженерные системы.

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