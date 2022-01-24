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Москвичам стал доступен 3D-тур по павильону «Умный город» на ВДНХ

Полина Долганова

Город
Москвичам стал доступен 3D-тур по павильону «Умный город» на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

У москвичей появилась возможность совершить онлайн-путешествие по павильону «Умный город» на ВДНХ. Горожан приглашают познакомиться с современным пространством, которое посвящено цифровым решениям Москвы.

— Чтобы узнать обо всех цифровых достижениях города, достаточно посетить павильон «Умный город». Его экспозиция полностью интерактивна. Здесь можно, например, побеседовать с роботом Дитошей, отправиться в виртуальную поездку на беспилотном такси и вырастить дерево за несколько секунд, — рассказал министр правительства, руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Чтобы отправиться в виртуальное путешествие, достаточно зайти на веб-страницу павильона на сайте ВДНХ и перейти в раздел 3D-тура. Всего экскурсия включает в себя шесть зон.

Так, например, зона интеллектуальной транспортной системы рассказывает о новейших технологиях и их влиянии на безопасность дорожного движения, а зона здравоохранения покажет пользователям, как применяются цифровые разработки в медицине.

Также в павильоне можно узнать о роли электронных сервисов в хозяйстве города, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

До этого москвичи проголосовали за опции по улучшению онлайн-сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой». Своим мнением делились пользователи проекта «Активный гражданин». По мнению 24 процентов москвичей, пространствам необходим «персональный ноутбук или компьютер», 17 процентов уверены, что площадки необходимо оснастить аппаратурой для фото- и видеосъемки, монтажа.

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