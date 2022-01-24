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В Москве заработает проект «Школа родственного ухода»

Полина Долганова

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В Москве заработает проект «Школа родственного ухода»
Фото: pixabay.com

В Москве создали проект «Школа родственного ухода», который заработал в понедельник, 24 января. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники проекта смогут научиться ухаживать за близкими, которые не могут обслуживать себя сами.

По словам заммэра, в рамках проекта москвичи смогут обучиться специализированной помощи родственникам по восьми разным направлениям.

Уточняется, что обучение предусматривает дистанционный формат.

Онлайн-курсы разработали специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.

На занятиях москвичи научатся оказывать правильный уход за родственниками, выстраивать коммуникации внутри семьи и обустраивать пространство в квартире, передали на сайте мэра Москвы.

До этого Ракова заявила, что Москва является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в социальную сферу, что создает принципиально новый стандарт качества жизни в городе. Так, за 2021 год многие столичные цифровые проекты отметили престижными наградами и премиями. Она подчеркнула, что званий удостоились Московская электронная школа и мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

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