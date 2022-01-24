Собянин рассказал о тестировании приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Приложение для водителей «Парковки Москвы», с помощью которого автовладельцы могут оплатить стоянку, начали тестировать в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в будущем приложение может заработать и в других городах.

Использование столичных сервисов позволит жителям других территорий экономить на создании собственных приложений и получать качественные услуги.

Тестирование приложения началось в конце декабря 2021 года. Всего в проекте принимают участие более 900 добровольцев, которые постоянно посещают Петербург.

В течение трех недель водители оплатили через приложение более двух тысяч парковок. Все средства пошли в бюджет Северной столицы.

В тестовом режиме приложение будет работать до 31 января. Позже приложение доработают и представят петербуржцам его обновленную версию.

С помощью столичного сервиса в Петербурге можно будет отслеживать загруженность парковок, а также проверять на них наличие свободных мест.

— Это будет удобно всем водителям, которые ездят по дорогам Санкт-Петербурга, и в особенности тем, кто часто перемещается на автомобилях между двумя столицами, — подытожил мэр.

До этого глава города рассказал, что в столице начинает работать новый проект по улучшению городской среды. «Город заданий» позволит самим жителям выполнять различные задания и после обменивать их на ценные поощрения.