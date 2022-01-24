Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак в российских регионах

Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение разобраться с нападениями диких собак в Кемеровской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Базарову Б. Б. детально разобраться в произошедших случаях и представить доклад о проводимых следственных действиях, — говорится на сайте СК.

Также Бастрыкин поручил доложить исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области Александру Безукладникову о стае бродячих собак, которую, по сообщениям в СМИ, видели в Кемерове. Утверждается, что службы по их отлову ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Кроме того, следователи проверяют информацию о нападении бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи нападения собак на людей и разработать предложения по изменению законодательства в данном вопросе. Он также потребовал комплексно расследовать подобные дела и напомнил руководителям территориальных поздравлений ведомства об ответственности за предупреждение таких инцидентов.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки.

Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».