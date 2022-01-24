Женщина-пассажир погибла в ДТП в Новой Москве

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в районе пересечения Московского малого кольца и Варшавского шоссе.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda CX-9, — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП женщина-пассажир Nissan погибла, водитель этой машины доставлен в больницу. Во втором автомобиле, по предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают правоохранители.

Днем ранее ДТП произошло вблизи Северянинского путепровода. Водитель автомобиля Nissan X-Trail врезался в остановившуюся из-за неисправности в крайней полосе машину Daewoo Matiz. В результате столкновения автомобилист задел троих человек, которые вышли на дорогу, чтобы проверить причину поломки транспортного средства.

От полученных травм один человек погиб. При этом водитель Nissan не пострадал. Еще двоих пострадавших осмотрели врачи скорой медицинской помощи после аварии.