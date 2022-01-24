Опрос: Больше половины американцев откажутся поддержать Джо Байдена на выборах 2024 года

Фото: Whitehouse

По результатам опроса общественного мнения за действующего президента США Джо Байдена не проголосовали бы шесть из десяти американцев на выборах 2024 года, о чем рассказал телеканал Fox News в воскресенье, 23 января.

Согласно исследованию, на данный момент действующего президента снова готовы поддержать лишь 36 процентов избирателей, точно отдали бы за него свой голос 21 процент. За кого-то другого проголосовали бы 44 процента избирателей.

В опросе также был вопрос, касающийся отношения к текущей работе Байдена. По результатам 52 процента американцев заявили, что не одобряют работу действующего президента, в то время как 47 процентов согласны с политиком, пишет газета The Hill.

Те же 52 процента избирателей не одобряют действий Байдена, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Для сравнения, в начале прошлого года эта цифра составляла всего 34 процента.

Опрос Fox News был проведен среди 1001 зарегистрированного избирателя с 16 по 19 января 2022 года. По заявлениям канала, погрешность выборки составляет три процента.

В прошлую пятницу, 21 января, президент США Джо Байден по завершении совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов, объяснив это тем, что все вопросы будут о России.