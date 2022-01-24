Опрос: Больше половины американцев откажутся поддержать Джо Байдена на выборах 2024 года
По результатам опроса общественного мнения за действующего президента США Джо Байдена не проголосовали бы шесть из десяти американцев на выборах 2024 года, о чем рассказал телеканал Fox News в воскресенье, 23 января.
Согласно исследованию, на данный момент действующего президента снова готовы поддержать лишь 36 процентов избирателей, точно отдали бы за него свой голос 21 процент. За кого-то другого проголосовали бы 44 процента избирателей.
В опросе также был вопрос, касающийся отношения к текущей работе Байдена. По результатам 52 процента американцев заявили, что не одобряют работу действующего президента, в то время как 47 процентов согласны с политиком, пишет газета The Hill.
Те же 52 процента избирателей не одобряют действий Байдена, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Для сравнения, в начале прошлого года эта цифра составляла всего 34 процента.
Опрос Fox News был проведен среди 1001 зарегистрированного избирателя с 16 по 19 января 2022 года. По заявлениям канала, погрешность выборки составляет три процента.
В прошлую пятницу, 21 января, президент США Джо Байден по завершении совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов, объяснив это тем, что все вопросы будут о России.