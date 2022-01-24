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Безработный мужчина похитил у курьера два смартфона стоимостью около 180 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Безработный мужчина похитил у курьера два смартфона стоимостью около 180 тысяч рублей
Фото: МВД РФ
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина ограбил курьера, похитив у него два смартфона стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, доставляя заказ, курьер приехал на улицу Юных Ленинцев. Потенциальный покупатель должен был забрать у него два смартфона и заплатить за них около 180 тысяч рублей. Вместо этого «покупатель» отобрал у курьера телефоны и скрылся. Позже его задержала полиция.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Шкулева. Им оказался безработный 37-летний приезжий. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу, — заключил Васенин.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что мужчина ограбил пенсионерку, согласившуюся дать ему стакан воды.

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