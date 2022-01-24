Голосование за самую красивую ледяную скульптуру стартовало на портале «Активный гражданин»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Неравнодушные москвичи выберут самую красивую ледяную скульптуру и снеговика. Они представлены на выставке «Снег и лед в Москве» в Парке имени Горького. В рамках голосования на портале «Активный гражданин» жители столицы присвоят инсталляциям звания «Снеговик — символ 2022 года» и «Лучшая ледяная скульптура».

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что выставка проходит в городе впервые. Помимо работ профессионалов, с 11 февраля в парке будут представлены изделия детей и подростков.

— Экспонатами станут фигуры, созданные по мотивам открыток, которые нарисовали юные посетители площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Жюри выбрало 20 лучших работ с изображениями снеговиков, которые воплотят в реальность, а их авторы получат сладкие подарки. Еще одна новинка фестиваля — выставка дизайнерских снеговиков. Мы активно собираем заявки от дизайнеров со всего мира и готовы реализовать самые интересные проекты на Пушкинской набережной. Мы получили эскизы из Германии, Италии, Японии и многих других стран, — сказал руководитель ведомства.

Так, в номинации «Снеговик — символ 2022 года» представлены снежные фигуры от авторов из Сургута, Перми, Тольятти и других городов страны, а также из Финляндии, Узбекистана, Италии и Белоруссии.

Представленные в блоке «Лучшая ледяная скульптура» фигуры выполнили по мотивам известных сказок: «Хозяйка медной горы», «Снежная королева» и «Принцесса на горошине». С подробностями голосования можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что голосование за лучший каток с искусственным льдом в столичных парках стартовало на портале «Активный гражданин».