Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голосование за самую красивую ледяную скульптуру стартовало на портале «Активный гражданин»

Виктория Сикерина

Город
Голосование за самую красивую ледяную скульптуру стартовало на портале «Активный гражданин»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Неравнодушные москвичи выберут самую красивую ледяную скульптуру и снеговика. Они представлены на выставке «Снег и лед в Москве» в Парке имени Горького. В рамках голосования на портале «Активный гражданин» жители столицы присвоят инсталляциям звания «Снеговик — символ 2022 года» и «Лучшая ледяная скульптура».

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что выставка проходит в городе впервые. Помимо работ профессионалов, с 11 февраля в парке будут представлены изделия детей и подростков.

— Экспонатами станут фигуры, созданные по мотивам открыток, которые нарисовали юные посетители площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Жюри выбрало 20 лучших работ с изображениями снеговиков, которые воплотят в реальность, а их авторы получат сладкие подарки. Еще одна новинка фестиваля — выставка дизайнерских снеговиков. Мы активно собираем заявки от дизайнеров со всего мира и готовы реализовать самые интересные проекты на Пушкинской набережной. Мы получили эскизы из Германии, Италии, Японии и многих других стран, — сказал руководитель ведомства.

Так, в номинации «Снеговик — символ 2022 года» представлены снежные фигуры от авторов из Сургута, Перми, Тольятти и других городов страны, а также из Финляндии, Узбекистана, Италии и Белоруссии.

Представленные в блоке «Лучшая ледяная скульптура» фигуры выполнили по мотивам известных сказок: «Хозяйка медной горы», «Снежная королева» и «Принцесса на горошине». С подробностями голосования можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что голосование за лучший каток с искусственным льдом в столичных парках стартовало на портале «Активный гражданин».

Читайте также:
Активный гражданин Электронное голосование Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте