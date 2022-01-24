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Занятия о самозанятости и бизнесе пройдут в столичном центре «Моя карьера»

Виктория Сикерина

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Занятия о самозанятости и бизнесе пройдут в столичном центре «Моя карьера»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тренинги по темам «Основы самозанятости. Юридические вопросы», «Поиск идей для самозанятости» и «Что выбрать: ИП или ООО?» пройдут в московском центре «Моя карьера». В рамках занятий эксперты помогут слушателям раскрыть предпринимательский потенциал и ознакомиться с основными аспектами ведения бизнеса.

Так, в минувшем году в образовательных мероприятиях центра занятости приняли участие порядка 10 тысяч горожан.

Руководитель «Моей карьеры» Ирина Швец отметила, что специалисты центра расскажут москвичам о дополнительных источниках заработка.

— Помогаем также развивать профессиональные компетенции и навыки современного человека, необходимые для предпринимательства. В результате наши клиенты получают знания и уверенность в себе, могут грамотно выбрать направление для самозанятости или открытия своего дела, — уточнила она.

Так, например, консультация «Основы самозанятости. Юридические вопросы» состоится 25 января. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. На занятии горожане узнают, как авторизироваться в приложении «Мой налог» и работать с ним и как формируется пенсия в случае оформления самозанятости. С подробной программой курсов можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что сеть коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) открыла набор участников на бесплатный курс «Управление и развитие некоммерческой организации», который состоится в электронном формате. В рамках образовательной программы слушателей научат планировать и анализировать деятельность своего учреждения, а также расскажут им о способах финансирования и продвижения НКО.

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