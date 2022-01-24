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Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву

Василий Плиткин

Общество
Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву
Людмила Савельева / Фото: Photoxpress

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте мэра Москвы в понедельник, 24 января.

— Выдающаяся актриса, вы стали кумиром миллионов зрителей, эталоном красоты, обаяния и женственности. Созданные вами образы украшают фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кино. А блистательно исполненная роль Наташи Ростовой в киноэпопее «Война и мир» принесла Вам всемирную известность. Ваши высокий профессионализм, творческая самоотдача и любовь к искусству служат примером для нового поколения актеров, — написал Собянин в телеграмме.

Людмила Савельева дебютировала в кино в 1964 году в фильме-балете «Спящая красавица», а всемирную известность ей принесла роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» 1965 года. За ее плечами роли в фильмах «Подсолнухи», «Всадник без головы», «Юлия Вревская», «Шел четвертый год войны», «Нежный возраст», «Седьмое небо», «Анна Каренина» и ряде других.

Звания народной артистки РСФСР актриса была удостоена в 1985 году.

20 января свой 70-летний юбилей отпраздновал режиссер, народный артист России, педагог Владимир Хотиненко.

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