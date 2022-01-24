Ученица Андрея Мягкова рассказала, кому достанется наследство артиста

Фото: «Служебный роман», 1977 год

После смерти вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской наследство семьи артистов смогут получить племянники пары. Об этом рассказала бывшая ученица Мягкова Нелли Селезнева-Неведина.

— У них были такие близкие и теплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами. Я думаю, что все должно достаться им, — рассказала актриса.

Актер Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни в феврале 2021 года, после чего Вознесенской пришлось приспосабливаться к жизни без мужа. Пара прожила в браке 58 лет, но так и не завели детей. По словам Селезневой-Невединой артисты всегда рассчитывали только на себя, думали о будущем и никогда ни от кого не зависели, пишет Пятый канал.

14 января 2022 года не стало и Анастасии Вознесенской. Причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

Пара встретилась, когда Анастасии Вознесенской было семнадцать, а Андрею Мягкову двадцать три. Это была первая и единственная любовь, которую им удалось сохранить до конца своих дней.